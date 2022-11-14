В суд подали иск о взыскании потраченных на лечебное питание средств.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске ребенка обеспечили лечебным питанием после вмешательства прокуратуры. Кроме того, районный прокурор подал иск в суд, чтобы взыскать с больницы потраченные на лечебное питание деньги в период с июля по октябрь 2022 года.
— Летом 2022 года малолетнему по медицинским показаниям было назначено специализированное лечебное питание. Однако рецепт не выписывался, и родители были вынуждены самостоятельно покупать дорогостоящее питание, — рассказали в региональной прокуратуре.
В ведомстве пояснили, что после внесения главврачу районной поликлиники представление об устранении нарушений Федерального законодательства, права ребенка были восстановлены и его обеспечили необходимым лечебным питанием. А виновное должностное лицо приказом главврача привлечено к дисциплинарной ответственности.
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