В суд подали иск о взыскании потраченных на лечебное питание средств. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске ребенка обеспечили лечебным питанием после вмешательства прокуратуры. Кроме того, районный прокурор подал иск в суд, чтобы взыскать с больницы потраченные на лечебное питание деньги в период с июля по октябрь 2022 года.

— Летом 2022 года малолетнему по медицинским показаниям было назначено специализированное лечебное питание. Однако рецепт не выписывался, и родители были вынуждены самостоятельно покупать дорогостоящее питание, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что после внесения главврачу районной поликлиники представление об устранении нарушений Федерального законодательства, права ребенка были восстановлены и его обеспечили необходимым лечебным питанием. А виновное должностное лицо приказом главврача привлечено к дисциплинарной ответственности.

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