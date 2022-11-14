«Степан, пошли домой!»: Новосибирцев позабавил кабан, разгуливающий среди гаражей на ОбьГЭСе

Новосибирцев позабавил кабан, разгуливающий среди гаражей на ОбьГЭСе. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на ОбьГЭСе заметили черного кабана. Он резвился среди гаражей. Оказалось, что на прогулку кабанчика вывел его хозяин, Борис.

– Кабана зовут Степан. Я периодически выгуливаю его за пределами дома. Даю волю порезвиться. И в этот раз разрешил ему прогулять среди гаражей, порыть снег, ощутить немного свободы, – рассказал КП-Новосибирск хозяин кабана.

На видео, которым поделился с КП-Новосибирск, Борис, видно, что Стёпа был рад прогулке:

– Степан, айда! Степан, пошли домой! – говорит на видео хозяин.

Стёпа же неторопливо, словно наслаждаясь снегом, прислушался и зашёл за ограду дома.

Борис пояснил, Степан – смесь дикого кабана и венгерской мангалицы. Сейчас его вес примерно 150 килограммов. Но, по словам новосибирца, он может вырасти и до 400 килограммов.

Кормят Стёпу, кстати, отменно. Борис говорит, что кабанчика потчуют кедровыми орешками, творогом, молоком и фруктами.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Степан сбежал, когда был маленький. Но его вернули домой неравнодушные горожане.

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