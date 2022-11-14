Дело об убийстве парня в ЖК «Марсель» в Новосибирске отправили в суд. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирске до суда дошло дело об убийстве парня в ЖК «Марсель». По нему проходят двое мужчин. Их обвиняют в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пособничестве и подстрекательстве к убийству.

– Следователи установили, что в мае 2022 года двое обвиняемых были с девушками ан набережной Оби. Они были пьяны. Повздорили с двумя парнями, которые находились неподалеку. 31 –летний обвиняемый, взяв в припаркованном автомобиле нож и бейсбольную биту, предложил 32-летнему другу убить одного из молодых людей. Злоумышленник нанес 29-летнему потерпевшему ножевое ранение. Тот через несколько часов он скончался в больнице, – уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

Кроме того, обвиняемые избили второго парня. Били руками, ногами, битой и бутылкой по голове.

Во время следствия обвиняемый вину признали.

В прокуратуре НСО уточнили, что дело по существу рассмотрят в Октябрьском районном суде.

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