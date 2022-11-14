Под Новосибирском поймали пожилого браконьера, застрелившего лося. Фото: ГУ МВД НСО.

В Куйбышевском районе Новосибирской области полицейские вычислили браконьера. Он незаконно убил лося. Охотник находился на месте преступления. Он признался в отстреле и сказал, что не имел никаких разрешительных лицензий.

– Браконьером оказался житель Северного района в возрасте 64 лет. Правоохранители установили, что в лес мужчина прибыл на самоходном транспортном средстве, которое позже тоже обнаружили, – говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

Полицейские изъяли мясо лося, охотничье ружье, патроны и нож.

На браконьера возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

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