Новосибирские производители опасаются проблем с переработкой молока из-за ухода Danone

В Новосибирской области могут возникнуть проблемы с переработкой молока. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области могут возникнуть проблемы с переработкой молока из-за ухода крупного предприятия Danonе из региона. Об этом сообщил председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко в ходе третьего съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока на «Сибирской аграрной неделе».

По словам Игоря Елисеенко, после того, как компания Danone закрыла производство в Новосибирске, регион стал вывозить 60 % молока в другие регионы для переработки, собственных производственных мощностей не хватает.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в регионе работает более 50 предприятий, занимающихся переработкой молока.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что производители молока могут столкнуться с дефицитом тары.

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