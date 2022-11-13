Новосибирские производители опасаются проблем с переработкой молока из-за ухода Danone

В Новосибирской области могут возникнуть проблемы с переработкой молока.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области могут возникнуть проблемы с переработкой молока из-за ухода крупного предприятия Danonе из региона. Об этом сообщил председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко в ходе третьего съезда Сибирского союза производителей и переработчиков молока на «Сибирской аграрной неделе».
По словам Игоря Елисеенко, после того, как компания Danone закрыла производство в Новосибирске, регион стал вывозить 60 % молока в другие регионы для переработки, собственных производственных мощностей не хватает.
По данным Минсельхоза Новосибирской области, в регионе работает более 50 предприятий, занимающихся переработкой молока.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что производители молока могут столкнуться с дефицитом тары.
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