Синоптики рассказали, когда в Новосибирске стихнет метель. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Непогода добавила новосибирцам проблем: дороги замело снегом, из-за чего в городе случился транспортный коллапс. Снег намело в ночь на 12 ноября, и шел он почти весь день. Специалисты погодных сайтов рассказали, когда метель в Новосибирске стихнет.

«Яндекс Погода» передает, что снегопад утихнет к утру воскресенья, 13 ноября. Ночью снег будет идти, но с каждым часом все тише. Днем 13 ноября специалисты портала прогнозируют незначительный снег. Ветер при этом будет дуть юго-западный. Порывы его достигнут 6 метров в секунду. А воздух прогреется до +2 градусов.

Сайт «Гисметео» подтверждает, что снегопад стихнет к завтрашнему утру. А вот днем 13 ноября, по данным портала, снова усилится. При этом будет морозно – до -2 градусов.

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