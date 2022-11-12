Школьник из Новосибирска выиграл миллион во всероссийском конкурсе. Фото: пресс-служба СУНЦ НГУ.

Новосибирский школьник Иван Тимошенко стал победителем третьего сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Парень выиграл миллион рублей. Деньги можно направить на образование, а также бизнес-стартап. Об этом сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.

Иван рассказал, что первые два этапа прошли дистанционно. Нужно было снять видеовизитку о себе, а еще написать мотивационное эссе. После чего, по словам школьника, надо было выбрать кейс по одному из 12 направлений для решения. Мальчик поделился, что он выбрал направление «Познавай Россию». Оно связано с туризмом и близко подростку, так как он любит путешествовать.

– Мой кейс был от ОАО РЖД и заключался в создании нового туристического маршрута на поезде-отеле по одному из регионов России. Я разрабатывал маршрут по Мурманской области, так как сам был там и имел опыт путешествия по северу России, — рассказал Иван.

Известно, что проект новосибирского школьника получил высокую оценку, и парень попал в очный полуфинал. Уже с другими школьниками он решал кейс, который посвятили проблемам Дальнего Востока. Во втором туре новосибирца пригласили в финал, в «Артек»

В финале, по словам Ивана, требовалось решить кейс командой из 12-ти человек. Тема его была посвящена образованию и наставничеству. У команды была задача в разработке комфортной и современной образовательной среды.

— Эксперты оценивали личные компетенции участников и проекты, — объяснил школьник из Новосибирска.

Работа Ивана получила высокую оценку. Школьник попал в число победителей из 11 классов. Всем ребятам вручили по миллиону рублей. Они могут направить деньги на образование или запуск стартапа.

Иван поделился, что скорее всего миллион направит на период обучения в вузе. Парень поделился, что ему интересна научная работа, генетика, биология. Он планирует поступать в МГУ на биологический факультет.

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