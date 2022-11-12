Жуткая пробка сковала трассу Омск-Новосибирск из-за ДТП с двумя фурами. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 12 ноября, на трассе Омск-Новосибирск произошла страшная авария: столкнулись 2 фуры. ДТП спровоцировало гигантский затор на дороге. Информация об этом появилась в соцсети.

– Обе полосы движения оказались перекрыты. Образовалась серьёзная пробка, – написали в паблике «АСТ-54».

В сообщении группы говорится, что в аварии погиб человек. Однако очевидцы опровергли эту информацию. Написали, что оба водителя живы, но получили травмы.

На видео видно, что большегрузы серьезно пострадали в результате мощного удара. Их развернуло поперек дороги. Из-за этого они и заблокировали движение.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Информация уточняется.

​К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber