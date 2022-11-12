Барнаульские спецбригады заявили о готовности перед приближающимся ураганом

По словам синоптиков, непогода продлится до понедельника.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле дорожные службы заявили, что полностью готовы к устранению последствий приближающегося урагана. По сообщению синоптиков, с 12 по 14 ноября ожидается штормовой ветер 22-24 м/с с мокрым снегом.
— Автодорстрой готовит к дежурству оперативные бригады, которые будут выезжать для устранения последствий урагана. В субботу запланировано дежурство 93 единиц спецтехники. Это не только коммунальные дорожные машины и тракторы со щётками, которые будут убирать снег на дорогах и тротуарах, но и экипажи фронтальных погрузчиков и тракторов с ковшами, — передает сообщение мэрии amic.ru.
В муниципалитете добавили, что если погодные условия продолжат ухудшаться, то на очистку улиц от снега выйдут еще 13 единиц техники.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер