Пенсионера, сбившего мать с двумя детьми под Новосибирском, отправили под домашний арест

Мужчина проведет под домашним арестом до 9 января. Фото: прокуратура НСО

70-летнего пенсионера, сбившего мать с двумя детьми на «зебре» в Искитиме отправили под домашний арест. Смертельное ДТП произошло 9 ноября. Пожилой водитель сбил 37-летнюю женщину с двумя детьми: 2-летней девочка была у нее на руках, а 4-летняя шла рядом. Самая младшая дочь не выжила.

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 января 2023 года, — сообщили в Искитимском районном суде.

Напомним, что сегодня в Ленинском районе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и «Тойоты». Авария унесла жизни водителя и пассажира иномарки, около шести человек пострадали.

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