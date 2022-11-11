В Новосибирске до декабря закроют троллейбусный маршрут №29

Троллейбус вернется на маршрут 30 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске с десяти часов вечера 11 ноября до декабря закрывается троллейбусный маршрут №29 «Северо-Чемской ж/м — М. «Площадь Маркса». По сообщению мэрии, связано это с ремонтными работами на мосту через реку Тула.

— С десяти часов вечера 11 ноября до 28 ноября сужается проезжая часть улицы Ватутина в районе моста через реку Тула. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — рассказали в муниципалитете.

Работы на мосту должны закончиться 30 ноября 2022 года. В эту же дату планируют открыть троллейбусный маршрут.

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