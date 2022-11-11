Новосибирская область ввела новые льготы для мобилизованных

Новые льготы для мобилизованных введены в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые льготы для мобилизованных введены в Новосибирской области. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Постановление уже подписал губернатор НСО Андрей Травников. Как говорится в документе, ежемесячная стоимость аренды казенного имущества для участников СВО будет равняться одному рублю. Данная льгота будет действовать, пока человек находится на службе.

− По договорам аренды земельных участков льгота будет действовать не более года, − отметили в публикации.

Более того, мобилизованные смогут расторгнуть договоры аренды без штрафных санкций. А еще им не нужно будет оплачивать коммуналку. Эта обязанность перекладывается на арендодателей.

Получить льготы можно при определенных условиях. На период прохождения службы имущество не должно использоваться. Также арендатор должен предоставить арендодателю уведомление об установлении льготной арендной платы и приложить копии документов, которые подтверждают его статус в рамках частичной мобилизации.

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