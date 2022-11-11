Новосибирцы сообщили о смертельном ДТП с маршруткой и «Тойотой» в Ленинском районе города.. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 11 ноября, страшное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска. Там столкнулись маршрутное такси и универсал «Тойота». Информацию об этом опубликовали в соцсети.

– Авария произошла на перекрестке улицы Титова и Широкого переулка, – уточнили в «АСТ-54».

По информации паблика, 5 человек пострадали: 4, которые находились в маршрутке, и 1 – в микроавтобусе. Также сообщили о погибшем, который якобы ехал в маршрутке.

Однако у очевидцев аварии, отписавшихся в комментариях, другая информация. Они сообщили, что погиб водитель «Тойоты».

В ГИБДД по Новосибирску ДТП еще не прокомментировали. Информация о погибшем и пострадавших уточняется.

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