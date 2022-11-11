6-летнего мальчика, сбитого депутатом в Татарске, выписали из больницы

Богдан после аварии провел в больнице почти две недели. Фото: стоп-кадр/ личный архив.

6-летнего Богдана, сбитого депутатом Сергеем Мамонтовым в райцентре Татарск Новосибирской области, выписали из больницы. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама мальчика.

- Мы с сыном уже возвращаемся домой, хочется, конечно, забыть все произошедшее как страшный сон, - поделилась с КП-Новосибирск Светлана, мама мальчика. - Еще месяц сын не сможет ходить в детский сад: он будет находиться дома, но мы будем наблюдаться в районной больнице. А через три месяца снова поедем в Новосибирск на контрольное обследование.

Напомним, 30 октября Богдан вышел во двор, чтобы найти убежавшую кошку. Возле дома на него налетела Toyota RAV 4, за рулем которой был местный депутат Сергей Мамонтов. Он вышел из машины, посмотрел на ребенка, а потом сел обратно в авто и уехал.

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