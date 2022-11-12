Женщина выиграла суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Жительница Новосибирска сломала предплечье и отсудила деньги у ДЭУ. Женщина шла по улице, поскользнулась и упала. После обращения в травмпункт врачи диагностировали у нее «перелом головки лучевой кости левого предплечья без смещения костных фрагментов». Как утверждает пострадавшая, асфальт был не очищен и не посыпан ни песком, ни солью.

- Ответчик пытался доказать, что участок, где женщина получила травму, не входит в их зону ответственности. Однако в ходе рассмотрения удалось установить обратное, - говорится в приговоре на сайте Калининского районного суда.

По решению суда женщине обязаны выплатить 77 тысяч рублей. Из них 50 тысяч - моральная компенсация, а остальное - возмещение зарплаты за период, пока пострадавшая была но больничном.

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