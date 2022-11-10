Новосибирцу, убившему невесту в день свадьбы, не удалось обжаловать приговор

Мужчину осудили на 18 лет. Фото: СК по НСО

Жителю Новосибирской области, убившему невесту в день свадьбы, отказали в апелляции. Суд первой инстанции признал мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью и отправил в исправительную колонию строгого режима на 18 лет. Однако подсудимый решил обжаловать приговор.

— Сторона защиты не согласилась с приговором и внесла апелляционную жалобу о неправильной квалификации действий осужденного и суровости назначенного наказания. После проверки доводов жалобы, их признали необоснованными, — рассказали в региональной прокуратуре.

Напомним, что 29 сентября 2020 года мужчина приревновал свою невесту на свадьбе к знакомому. При гостях он сильно избил женщину, а потом уволок тело через железную дорогу и бросил ее в овраг.

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