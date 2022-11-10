Новосибирские волонтеры ищут дом коту с «вампирскими» клыками

Изначально питомца назвали Угольком. Фото: предоставлено волонтерами

В Новосибирске ищут дом Графу Котякуле – черному котику с «вампирскими» клыками. Историю необычного животного рассказал «Сибкрай».

Изначально питомца назвали Угольком. Он появился на свет в Новосибирском центре по проблемам домашних животных. Его брата – рыжего Огонька, практически сразу забрали, а вот черныш остался в учреждении. У него диагностировали врожденную инфекцию под названием «калицивироз» − при этой болезни образуются язвы на слизистых ротовой и носовой полостей.

Спустя некоторое время беднягу забрала к себе волонтер благотворительного фонда «Варежка» Татьяна Кравченко. Она начала лечить пушистого больного, в итоге недуг перешел в стадию ремиссии.

Иногда десны Графа Котякулы могут воспаляться, появляется неприятный запах из пасти. На помощь приходят таблетки или инъекции. Бояться этого не стоит – черныш уже привык и без проблем глотает необходимые лекарства.

Кстати, новое имя котик получил после того, как у него сменились зубы. Выпирающие клыки стали его главной изюминкой. По словам Татьяны, у Графа Котякулы очень мягкий характер – несмотря на достаточно грозный вид.

− Он никогда не будет на чем-то настаивать, даже когда он хочет, чтобы его погладили, просто подходит, стоит и ждет приглашения, − рассказала волонтер.

Черному красавцу нужны любящие, ответственные хозяева, которых не напугает его болезнь. Чтобы взять кота, нужно заполнить специальную анкету.

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