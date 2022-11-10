Власти Новосибирска отказались от запуска фейерверка на Новый год

В Новосибирске на Новый год не будут запускать праздничный салют. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на Новый год не будут запускать праздничный салют. Информацию КП-Новосибирск подтвердила вице-мэр города Анна Терешкова.

Анна Терешкова объяснила, что решение принято с учетом сложившейся ситуации. Здесь имеются в виду спецоперация и последующее объявление частичной мобилизации.

− Мы приняли решение, что уходим от пафосных мероприятий. Хотелось бы создать ощущение семейного праздника, − отметила вице-мэр Новосибирска.

Она добавила, что новосибирцы точно не останутся без праздника. Новогодние мероприятия пройдут в парках города.

Ранее КП-Новосибирск писала, в Новосибирске не будут заливать каток на площади Ленина перед Новым годом.

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