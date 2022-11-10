Доходы областного бюджета превысили расходы на 15,5 миллиардов рублей

Доходы области привесили расходы.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Доходы Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года превысили расходы на 15,5 миллиардов — 190 миллиардов против 174,5 миллиардов рублей.
— Результаты впечатляющие. Главная задача — осваивать те объемы работ, особенно строительных, которых мы сегодня достигли. Необходимо завершить этот год по расходам достойно, без серьезных переносов на 2023, — сообщил губернатор Андрей Травников.
Доход области вырос, но и тратить регион стал соразмерно. Увеличились расходы по зарплатам, мерам соцподдержки и по поддержке аграриев, а также больше средств стали вкладывать в реализацию крупных инфраструктурных проектов.
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