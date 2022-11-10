«Морил голодом, пинал сапогами»: новосибирцы спасли истощенного алабая из частного сектора

Пес был истощен, в клинике у него начались судороги. Фото: Предоставлено АНО "Сибирский Алабай"

Зоозащитники спасли истощенного пса от жестокого хозяина в Новосибирске. Подробности рассказали в приюте «СибАлабай»:

- Позавчера к нам обратилась женщина, искала новых хозяев алабаю. Огромный пес был истощенный до ужаса, весил всего 57 килограммов и еле стоял на лапах. Хозяин его морил голодом, пинал при нас и хотел отвести в лес, избить монтировкой и бросить, – сообщила КП-Новосибирск руководитель приюта «СибАлабай» Валерия Зубковская.

Пса по кличке Знатный отвезли на осмотр в ветклинику. Ветеринар определил у собаки истощение, направил на МРТ, КТ и анализы.

- У Знатного начались судороги, он сейчас в клинике в тяжелом состоянии. Для него нужен новый вольер, наш приют уже переполнен, мы продолжаем восстановление после пожара. Есть еще один пациент – ослепший сернбернар Миша, которого нашли на Центральном рынке. Нам нужны корма, ковры, ненужное белье и полотенца и рабочие руки, – рассказала КП-Новосибирск Валерия Зубковская.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь собакам приюта «Сибирский Алабай» – обратитесь в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03 или напишите в группу приюта.

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