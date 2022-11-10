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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 7:36

Два молодых новосибирца обманули фирму микрозаймов на 700 тысяч рублей

Они взяли деньги под залог авто
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Два молодых новосибирца обманули фирму микрозаймов на 700 тысяч рублей.

Два молодых новосибирца обманули фирму микрозаймов на 700 тысяч рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские вычислили двух 28-летних парней, обманувших микрофинансовую организацию. Они вступили в сговор и пошли на преступление. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Новосибирской области.

– В марте 2022 года 28-летние сообщники похитили 700 тысяч рублей у микрофинансовой компании путем обмана и злоупотребления доверием. Они взяли деньги под залог автомобиля «Лексус 570». При этом заранее знали, что возвращать сумму не будут. Машину потом перепродали, – уточнили в пресс-службе полиции.

Одного из злоумышленников поймали 31 августа 2022 года. Он оказался рецидивистом. Ранее был судим за угон, разбой, грабеж. Его сообщника задержали на днях, 7 ноября. У него провели обыск. В ходе него нашли и изъяли мобильники, сим-карты, ПТС, документы, связанные с хищением денег, а также 14 банковских карточек.

В полиции устанавливают, причастны ли подозреваемые к другим аналогичным преступлениям на территории НСО.

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