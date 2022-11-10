Два молодых новосибирца обманули фирму микрозаймов на 700 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские вычислили двух 28-летних парней, обманувших микрофинансовую организацию. Они вступили в сговор и пошли на преступление. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Новосибирской области.

– В марте 2022 года 28-летние сообщники похитили 700 тысяч рублей у микрофинансовой компании путем обмана и злоупотребления доверием. Они взяли деньги под залог автомобиля «Лексус 570». При этом заранее знали, что возвращать сумму не будут. Машину потом перепродали, – уточнили в пресс-службе полиции.

Одного из злоумышленников поймали 31 августа 2022 года. Он оказался рецидивистом. Ранее был судим за угон, разбой, грабеж. Его сообщника задержали на днях, 7 ноября. У него провели обыск. В ходе него нашли и изъяли мобильники, сим-карты, ПТС, документы, связанные с хищением денег, а также 14 банковских карточек.

В полиции устанавливают, причастны ли подозреваемые к другим аналогичным преступлениям на территории НСО.

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