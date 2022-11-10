«Можно приручить вкусняшками»: спасенный щенок енотовидной собаки ищет дом в Новосибирске

Щенка енотовидной собаки сбила машина, его подобрали на трассе. Фото: Елена Старкова, vk.com/kictochka_nsk

Водитель спас щенка енотовидной собаки, сбитого машиной на ОбьГЭС. Волонтеры отвезли животное в ветклинику «БЭСТ». Щенок был при смерти, но несколько операций спасли ему жизнь:

Экзотический зверь полюбил арбузы и дыни. Фото: Елена Старкова, vk.com/kictochka_nsk

- Тоша - самец енотовидной собаки, не надо путать с енотом. Летом он бодрствует, а зимой впадает в спячку. С обычными собаками дружит, а вот кошек загоняет в угол. Питается всем – собачий корм, фрукты – арбузы, дыни любит. Но если будет жить в квартире – растолстеет и не даст никому спать, ему нужна прохлада, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Наталья. – Нужно помнить, он всегда будет диким. Но можно частично приручить вкусняшками.

Енотовидной собаке нужен уличный вольер. Фото: Елена Старкова, vk.com/kictochka_nsk

Женщина уверена, должно пройти три года, прежде чем Тоша станет воспитанным. Из-за милой мордашки волонтерам часто звонят люди, перекупщики, но не каждый хозяин готов создать экзотическому зверю нужные условия. От страха енотовидная собака может выпустить вонь из специальных желез или даже описаться на руках у незнакомца.

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