Первая осенняя группа срочников из Новосибирской области отбыла на службу

Первые 50 бойцов отправились на срочную службу. Фото: ЦВО.

Поезд с первыми новобранцами отправился из Новосибирской области в рамках осеннего призыва. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Всем срочникам выдали комплекты вещей, персональные банковские карты. Также, помимо медкомиссии, всех обследовали на коронавирус. Некоторых бойцов отправят служить на космодромы в подразделениях Военно-космических сил России. Других военнослужащих отправят в соединения и воинские части Центрального и Южного военных округов.

Новобранцам выдали комплекты одежды и проверили ребят на коронавирус. Фото: ЦВО.

– Все призванные на военную службу по призыву не будут привлекаться к участию в специальной военной операции и по истечении срока службы будут уволены и направлены к месту жительства, – подчеркнули в ЦВО.

Осенью 2022 года в армию планируют призвать около 2 тысяч жителей Новосибирской области.

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