В Новосибирске в «Тойоте» после столкновения с фурой зажало 29-летнего пассажира. Фото: МАСС.
В ночь на четверг, 10 ноября, на перекрестке улиц Большевистская и Днепрогэсовская в Новосибирске произошло жёсткое ДТП. Там столкнулись фура MAN и Toyota Mark II. На месте аварии работали спасатели.
– С заднего сиденья легкового автомобиля без применения ГАСИ был извлечён пострадавший, мужчина 1993 г.р. Его передали бригаде медиков, – говорится в сообщении МАСС.
Кроме того, спасатели обеспечили противопожарную безопасность машин. Стабилизировали их на дороге.
На фото, которые опубликовали в МАСС, видно, что легковушка получила критические повреждения. Превратилась в груду металлолома.
В МАСС напомнили водителям о необходимости соблюдать ПДД и скоростной режим.
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