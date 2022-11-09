Новосибирский суд на 4 года условно осудил чиновника за незаконное начисление зарплаты

Мужчина присвоил себе более миллиона рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центральный районный суд Новосибирска приговорил к четырехлетнему условному сроку бывшего директора «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере в Новосибирской области» Антона Грефа. По сообщению РБК Новосибирск, приговор огласили 24 октября.

— В 2017–2019 годах осужденный незаконно присвоил 1,18 миллиона рублей. За это время чиновник переводил деньги с открытого в банке расчетного счета фонда на свой счет под видом заработной платы, — сообщили в суде.

По документам, месячный оклад Грефа не превышал 35 тысяч рублей, но суммы переводов были значительно выше. Кроме того, никаких дополнительных документов о премировании не было.

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