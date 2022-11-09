В Новосибирске стартовал юбилейный агропромышленный форум

Форум будет идти с 9 по 11 ноября. Фото: правительство НСО

В Новосибирске в среду, 9 ноября, стартовал пятый юбилейный агропромышленный форум. Приветствовал его участников губернатор Андрей Травников, отметив важность, которая сейчас стоит перед аграрным комплексом — не просто продолжать развитие, а наращивать темпы эффективности и производительности сельского хозяйства.

— Мы говорим, что очень сильно зависим от генетических технологий запада — многие семена, животных, птицу приобретали за рубежом. Но сегодня на выставке представлена не только продукция растениеводства – в этом мы были исторически сильны, — но и овощи, наработки по животноводству, птицеводству. Приятно, что это наши новосибирские наработки, — заявил Травников.

По сообщению правительства, основные вопросы, которые рассмотрят на юбилейном форуме — интеграция производства, науки и образования для эффективного развития АПК.

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