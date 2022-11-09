Новосибирские медики назвали симптомы нового штамма коронавируса «цербер»

Симптомы у «цербера» схожи с симптомами обычной простуды. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирский врач-педиатр, инфекционист Андрей Поздняков рассказал, чего ждать от нового штамма. По его словам, «цербер» один из подвидов «омикрона». Получил свое название новый штамм за счет сверхзаразности.

— Разница между «цербером» и начальным штаммом «омикрона» в том, что первый гораздо легче обходит защиту антител. Соответственно, он будет поражать и иммунизированных, то есть уже вакцинированных и переболевших, — объяснил КП-Новосибирск Андрей Поздняков.

По его словам, симптомы у «цербера» схожи с симптомами обычной простуды: кашель, насморк, температура, сильная усталость, потливость. А вот потеря запаха и вкуса встречаются редко.

Поздняков добавил, что пока не выявлено какой-либо специфики болезни, вызванной «цербером», а значит, лечения симптомов будет достаточно. Однако, если болезнь будет протекать тяжело, здесь понадобятся рецептурные препараты для лечения коронавируса.

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