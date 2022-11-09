Архитекторы внесли предложения по благоустройству Инского околотка в Новосибирске

В Новосибирске планируют благоустроить Инской околоток. Фото: Анастасия Осипова

В Новосибирске планируют благоустроить Инской околоток. Две команды архитекторов уже придумали концепции реновации территории, сообщают «Новосибирские Новости».

Участок проходит вдоль улицы Инской от станции метро «Речной вокзал» до Добролюбова. Идеи по его благоустройству разработали в рамках проекта «Городские практики».

Площадь территории составляет около 20 гектаров. На ней расположено несколько зданий, имеющих историческую ценность.

Архитекторы разработали концепцию под названием «Шнурки». Суть заключается в том, чтобы связать участок с Михайловской набережной при помощи пешеходных маршрутов.

Территорию разделят на три сектора. Это будет зона для транспорта, площадка для отдыха и развлечений и, наконец, индустриально-культурное пространство. Между секторами будут проходить пешеходные маршруты.

− Главная цель реновации − связать научный сектор города с существующими транспортным и производственным каркасами, − отметили архитекторы.

В планах создать там гастрокорт, зеленую зону, выставочные пространства и многое другое.

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