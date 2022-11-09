В Новосибирске суд отправил под домашний арест адвоката Смышляева

Смышляев проведет под домашним арестом 17 суток. Фото: Читатель НГС/ngs.ru/ nskadvokat.ru

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест адвоката Дмитрия Смышляева. Задержали мужчину 7 ноября, поместив в изолятор временного содержания.

— Обвиняемому Смышляеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 17 суток, то есть до 24 ноября, — рассказали в суде.

Напомним, что адвоката обвиняют по статье за хулиганство. 18 июля этого года между Смышляевым и водителем ГАЗели, перекрывшим машиной проезд, произошел конфликт. В итоге словесная перепалка сначала дошла до швыряния вещей в адвоката, а потом уже Смышляев достал пистолет для самообороны и выстрелил.

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