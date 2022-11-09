Прокурор Новосибирской области Александр Бучман встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Покровский»

Вместе с прокурором на стройке присутствовали представители властей, а также застройщик.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман в среду, 9 ноября, провел выездной прием граждан. Он встретился с обманутыми дольщиками на месте недостроенного ЖК «Покровский», который находится в Заельцовском районе города. Вместе с прокурором там присутствовали представители властей, а также застройщик.

— Обсуждены актуальные вопросы восстановления прав обманутых дольщиков, в том числе сроки завершения строительства и иные способы восстановления их прав, — пояснили в региональной прокуратуре.

По сообщению властей, застройщик должен завершить 1 секцию строительства до конца 2022 года. Что касается 2 секции, права дольщиков планируют восстановить с помощью ППК «Фонд развития территорий» до конца 2023 года.

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