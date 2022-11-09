В Новосибирске столкнулись грузовик и троллейбус

На улице Владимирской произошло ДТП с участием «Камаза» и троллейбуса. Фото: Инцидент Новосибирск

В среду, 9 ноября, на улице Владимирской произошло ДТП с участием «Камаза» и троллейбуса. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

По информации службы аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла по вине водителя грузовика. Якобы он не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с троллейбусом, который ехал впереди.

− Пострадавших нет, − уточнили в публикации.

Оба транспортных средства получили повреждения. Так, у «Камаза» разбита правая передняя часть бампера, а у троллейбуса – левая задняя.

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