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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:55

Новосибирцы пожаловались на сбои в работе сервисов такси

Приложение выдает неизвестную ошибку
Анастасия ХРОМЫХ
Жители Новосибирска сообщили о сбоях в работе сервисов такси.

Жители Новосибирска сообщили о сбоях в работе сервисов такси.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 9 ноября, жители Новосибирска сообщили о сбоях в работе сервисов такси. Как рассказали КП-Новосибирск читатели, у них не получается вызвать машину.

Причем это касается двух разных агрегаторов такси. При входе в приложение всплывает уведомление «Неизвестная ошибка».

Также невозможно посмотреть цены на разные тарифы. Данные окошки попросту не прогружаются.

Причина сбоев пока неизвестна.

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