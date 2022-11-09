Новосибирцы пожаловались на сбои в работе сервисов такси

Жители Новосибирска сообщили о сбоях в работе сервисов такси. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 9 ноября, жители Новосибирска сообщили о сбоях в работе сервисов такси. Как рассказали КП-Новосибирск читатели, у них не получается вызвать машину.

Причем это касается двух разных агрегаторов такси. При входе в приложение всплывает уведомление «Неизвестная ошибка».

Также невозможно посмотреть цены на разные тарифы. Данные окошки попросту не прогружаются.

Причина сбоев пока неизвестна.

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