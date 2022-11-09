Новосибирец отправится в тюрьму на 9 лет за производство наркотиков

Парень производил мефедрон в арендуемом доме. Фото: прокуратура НСО

Новосибирца, который занимался производством наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

20-летнего парня признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 228.1 УК РФ – «Незаконное производство наркотических средств».

Суд установил, что в 2021 году молодой человек купил лабораторное оборудование и химические вещества для производства мефедрона. Нарколабораторию он организовал в арендованном доме на территории СНТ «Садовод Сибирь-2» в Кировском районе.

Как пояснили в прокуратуре, на участке располагались два дома. В одном жил подсудимый, а в другом – хозяин. Как-то раз мужчина вызвал электрика в свой дом, однако специалист по ошибке зашел в арендуемый. Там он обнаружил запрещенное производство. Электрик позвал хозяина, а тот, в свою очередь, позвонил в полицию.

− В ходе обыска изъяты наркотические средства общей массой более 2,2 килограмма, которые подсудимый произвел с целью дальнейшего сбыта, − рассказали в ведомстве.

Подсудимый частично признал свою вину. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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