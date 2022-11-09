Новосибирские спасатели купили коллегам из Луганска противопожарное оборудование

Новосибирские спасатели закупили противопожарное оборудование для коллег из ЛНР. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирские спасатели закупили противопожарное оборудование для коллег из ЛНР. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как отметили в публикации, рабочее снаряжение огнеборцев из Луганска не раз получало повреждения в результате военных действий. Поэтому сибиряки добровольно решили помочь пожарному братству Беловодского района.

На собранные деньги новосибирцы купили необходимые для их деятельности вещи – боевую одежду, шлемы, рукава, фонари и другие изделия. Снаряжение отправят в ЛНР в качестве гуманитарной помощи.

В скором времени приобретенное оборудование привезут на склад. Там сформируют колонну с гуманитарной помощью, которая впоследствии отправится в Луганск.

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