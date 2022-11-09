Новый логистический терминал в Новосибирске примет первые контейнеры летом 2023 года

В Новосибирске летом 2023 года заработает крупный контейнерный терминал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна дата начала работы крупного контейнерного терминала в Новосибирске. Как сообщил ТАСС глава АИР Новосибирской области Александр Зырянов, центр сможет начать работу к лету 2023 года.

Строительство терминала идет между аэропортом Толмачево и поселком Чик, в 2 километрах от Омского тракта. Также в транспортной доступности трассы Северный обход, «Новосибирск – Кочки – Павлодар», «Новосибирск – Колывань – Томск» и Бердское шоссе.

Транспортно-логистический центр «Сибирский» сможет принимать от 600 тысяч контейнеров в год. Его строят для облегчения поставок из Азии. В центре будут принимать и отправлять железнодорожные, автомобильные перевозки, хранить и сортировать товары на складах, ремонтировать контейнеры и проводить таможенное оформление.

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