В Новосибирской области 44 работника скорой помощи выбили сверхурочные через прокуратуру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области работникам скорой помощи Куйбышевской ЦРБ не выплатили сверхурочные. Медики добились положенных денег через прокуратуру. Информацию об этом предоставили в региональном ведомстве.

– Сумма задолженности работодателя перед 44 сотрудниками за сверхурочные превысила 213 тысяч рублей. В нарушение требований ст. 282 ТК РФ работодатель не заключил с работниками трудовые договоры по совместительству, – уточнили в прокуратуре.

Нарушения, по информации ведомства, произошли из-за ненадлежащей работы ответственных за выплаты лиц.

Главврачу ЦРБ вынесли преставление. Его рассмотрели и удовлетворили. В отношении должностного лица возбудили также административное дело за нарушение трудового законодательства.

После вмешательства прокуратуры сотрудники скорой в полном объёме получили положенные им выплаты.

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