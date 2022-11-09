Новосибирцев напугали огромные бетонные блоки, опасно торчащие из Обского моря. Фото: стоп-кадр.

У острова Тань-Вань в Новосибирской области люди заметили огромные бетонные блоки, торчащие из воды. Они сняли их на видео и опубликовали его в соцсети.

– Ехать надо аккуратно. Часть их под водой. Это загадочные, непонятные сооружения. Версий их появления несколько: от перекрытия русла Оби, до остатков дороги, – говорит автор видео, – На них можно напороться лодкой. Летом их не видно.

Комментаторы высказали различные версии появления блоков. Некоторые отметили, что до строительства ГЭС по острову Тань-Вань проходило Бердское шоссе. Оно соединяло, по их словам, Бердск с Новосибирском. Однако после заполнения водохранилища его перенесли на новое место. А вот на острове можно найти его остатки – старую часть. Также комментаторы добавили, что на самом острове осталось много углублений в земле. Вероятно, это остатки заброшенных погребов, которые затопило водой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber