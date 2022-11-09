Тело мужчины нашли во время пожара в микрорайоне Стрижи в Новосибирске

В Новосибирске на пожаре погиб мужчина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске нашли мертвого мужчину в коридоре горящей квартиры. Пожар произошел в понедельник, 7 ноября. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Тело нашли пожарные на 8 этаже дома по адресу микрорайон Стрижи, 1. Из дома вывели 2 детей и 18 взрослых.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, в квартире горели домашние вещи.

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