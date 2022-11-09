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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 1:51

Уголовное дело возбудили против замглавы Кировского района Новосибирска по экономике

Его подозревают в причастности к коррупции
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Александра Шишкина подозревают в причастности к делу о взятках. Фото: сайт администрации Кировского района.

Александра Шишкина подозревают в причастности к делу о взятках. Фото: сайт администрации Кировского района.

Уголовное дело возбуждено против одного из заместителей главы администрации Кировского района. Об этом стало известно в среду, 9 ноября.

Заместителя главы по экономике и доходам Александра Шишкина подозревают в причастности к коррупционному преступлению по статье о взятке, сообщает источник КП-Новосибирск. Максимальным наказанием по этой статье может быть срок в колонии до 15 лет.

Подробности дела уточняются.

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