Мальчика сбили на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирске 80-летний пенсионер на иномарке сбил 7-летнего мальчика на «зебре». Произошло ДТП вечером во вторник, 8 ноября.

— 80-летний водитель за рулем Subaru Forester двигался по улице Котовского в сторону улицы Пархоменко. В пути следования у дома №43 по улице Котовского он сбил мальчика, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшим оказался 7-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу.

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