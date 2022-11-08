Новосибирцы впервые получили расчет НДФЛ по повышенной ставке

Уведомления с повышенной ставкой получили те, чья налоговая база превышает 5 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Новосибирской области впервые получили налоговые уведомления с расчетом НДФЛ по повышенной ставке 15%. Об этом сообщили в региональном УФНС.

— Более 600 жителей Новосибирской области получили налоговые уведомления с включённым в расчет НДФЛ по ставке 15% с доходов, совокупная налоговая база по которым превышает 5 миллионов рублей, — пояснили в налоговой.

В УФНС добавили, что общая сумма налогов по новой ставке составила около 2 миллиардов рублей.

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