200 сиделок пройдут курсы помощи от Красного Креста в Новосибирске

Красный Крест обучит 200 сиделок. Фото: Минтруда и соцразвития НСО

В Новосибирске Красный Крест обучит 200 сиделок уходом за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Программа обучения включает в себя теорию и практические занятия, на которых будут отрабатываться оказание первой помощи, правила безопасного перемещения людей с инвалидностью, а также как пользоваться функциональной кроватью, креслом-каталкой и другими вспомогательными средствами передвижения маломобильных граждан, — рассказал заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

В Минтруда добавили, что на сегодняшний день в регионе около 3 тысяч сиделок, которые помогают пожилым людям и инвалидам на дому. Также более 400 специалистов работают в стационарных учреждениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер