Пьяный новосибирец устроил дебош в горбольнице, разбив врачу очки

Врачам пришлось вызвать ГБР. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный новосибирец устроил дебош в горбольнице, разбив при этом хирургу очки. Произошло ЧП поздно вечером 6 ноября. Чтобы утихомирить буйного пациента пришлось вызвать ГБР.

— Пострадавший противился оказанию ему помощи, не подпускал никого к себе и даже разбил врачу очки. За это, а также за сопротивление, оказанное бойцам ГБР, он был задержан, — рассказали в АБ «Гвардия».

В агентстве пояснили, что доставили дебошира в горбольницу на скорой. У того было несколько открытых ран, которые требовалось зашить. Однако в хирургическом отделении пациент начал буйствовать.

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