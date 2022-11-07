В Новосибирске строительный холдинг будут судить за обман дольщиков на 1,4 миллиарда

Уголовное дело направлено в суд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств участников долевого строительства на сумму более 1,4 млрд рублей
В Новосибирске руководителей группы компаний ПТК 30 будут судить за мошенничество. По данным следствия, они организовали преступную схему под видом застройки 9 многоэтажек. Вложился в стройку 871 человек.
— Один из обвиняемых легализовал полученные в результате хищения денежные средства на сумму более 17,8 млн рублей, — отметили в областной прокуратуре. — Общий размер причиненного ущерба составил более 1, 423 млрд рублей.
Руководителей компании обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств. На их имущество, суммой в 1,962 млрд рублей, наложен арест.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
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