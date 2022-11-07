В Новосибирске строительный холдинг будут судить за обман дольщиков на 1,4 миллиарда

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств участников долевого строительства на сумму более 1,4 млрд рублей

В Новосибирске руководителей группы компаний ПТК 30 будут судить за мошенничество. По данным следствия, они организовали преступную схему под видом застройки 9 многоэтажек. Вложился в стройку 871 человек.

— Один из обвиняемых легализовал полученные в результате хищения денежные средства на сумму более 17,8 млн рублей, — отметили в областной прокуратуре. — Общий размер причиненного ущерба составил более 1, 423 млрд рублей.

Руководителей компании обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств. На их имущество, суммой в 1,962 млрд рублей, наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер