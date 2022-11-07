В Кировском районе Новосибирска пройдет вторая социальная ярмарка

Ярмарка будет проходить с 8 по 12 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вторая социальная продовольственная ярмарка пройдет в Новосибирске с 8 по 12 ноября. Об этом сообщили в мэрии города.

Палатки установят по адресу Петухова, 69. Как сообщили в муниципалитете, новосибирцев будет ждать приятный сюрприз в виде акций на продукцию.

На ярмарке будет представлен достаточно широкий ассортимент товаров. Например, покупатели смогут приобрести морковь, свеклу, резаные шампиньоны, грецкие орехи, ягодные смеси для компота. Также там можно купить бычки в томатном соусе.

Вести торговлю будут с 10 утра до 7 часов вечера.

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