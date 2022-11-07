В Новосибирской области ночью температура опустится до -8 градусов

Ожидается похолодание до -8 градусов. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Новосибирской области ожидаются ночные морозы. По словам синоптиков, холоднее всего будет в ночь на 9 ноября — -8 градусов. Однако и в другие дни температура будет держаться на отметке близкой к -10 градусам.

— По области во вторник, 8 ноября, ночью ожидается -2…-7 градусов, днем — -3…+2 градусов. В отдельных районах пройдет снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров в секунду. В среду, 9 ноября, ночью будет -3…-8 градусов, днем — -3…+2 градуса. Ожидается мокрый снег, ветер юго-западный до 9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. В четверг, 10 ноября, ночью столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов, днем — до -2…+3 градусов. Местами пройдет мокрый снег, ветер юго-западный до 9 метров в секунду местами с порывами до 15 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В столице Сибири также ожидается похолодание и мокрый снег до конца рабочей недели. Днем температура будет опускаться до -1 градуса, а ночью — до -5 градусов.

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