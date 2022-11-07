Новосибирцев предупреждают о магнитной буре 10 ноября

В Новосибирске 10 ноября начнется магнитная буря.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске 10 ноября начнется магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря будет слабой. Ее относят к уровню G1, говорится на сайте Лаборатории.
По данным специалистов, геомагнитное поле будет возмущенным еще 11 и 12 ноября.
Несмотря на свой слабый уровень, буря способна негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. У них могут возникнуть головные боли.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер