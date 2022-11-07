Новосибирцев предупреждают о магнитной буре 10 ноября

В Новосибирске 10 ноября начнется магнитная буря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 10 ноября начнется магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря будет слабой. Ее относят к уровню G1, говорится на сайте Лаборатории.

По данным специалистов, геомагнитное поле будет возмущенным еще 11 и 12 ноября.

Несмотря на свой слабый уровень, буря способна негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. У них могут возникнуть головные боли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber