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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:22

Новосибирцев предупреждают о магнитной буре 10 ноября

Геомагнитное поле будет возмущенным до 12 числа
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске 10 ноября начнется магнитная буря.

В Новосибирске 10 ноября начнется магнитная буря.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 10 ноября начнется магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря будет слабой. Ее относят к уровню G1, говорится на сайте Лаборатории.

По данным специалистов, геомагнитное поле будет возмущенным еще 11 и 12 ноября.

Несмотря на свой слабый уровень, буря способна негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. У них могут возникнуть головные боли.

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