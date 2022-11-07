В Новосибирске алиментщик выплатил трём дочерям почти 2 млн рублей за несколько минут до оглашения приговора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 42-летний алиментщик выплатил долг трем дочерям в размере 1,9 млн рублей. Он рассчитался, когда до оглашения приговора в суде оставалось несколько минут. Об этом сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Известно, что содержать девочек горе-отец не желал. Различные побудительные меры на него не действовали. Так, ему уже назначали 80 часов обязательных работ. Но и после трудотерапии алиментщик не опомнился. Тогда на него завели уже уголовное дело.

В зале суда стороны примирились. Отец выплатил долг. Теперь ему нужно будет содержать девочек до их совершеннолетия.

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