Под Новосибирском экс-главу сельсовета обвинили во взятке кирпичами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области бывшего главу Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района региона обвинили в получении взятки кирпичами. О необычном преступлении сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным ведомства, в 2019 году в мае обвиняемый вымогал взятку у директора одной из организаций. Говорил, что если не получит желаемое, устроит руководителю проблемы. Грозился трудностями при приемке выполненных работ. Проводили их в рамках муниципального контракта.

В конечном счете, экс-руководитель добился своего: он получил взятку в виде печной двери «Лион», а также ему дали 100 кирпичей из талькохлорита. Сумма полученного превысила 44 тысячи рублей.

В прокуратуре отметили, что вину экс-глава сельсовета так и не признал.

По существу уголовное дело кирпичного взяточника рассмотрят в Черепановском районном суде.

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