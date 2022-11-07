«Это были настоящие мужчины!»: новосибирец поблагодарил гаишников, которые помогли ему доставить в больницу 4-летнего сына

В Новосибирске сотрудники ГИБДД помогли довезти до больницы ребенка в тяжелом состоянии. Фото: предоставлено Александром.

Житель Новосибирска поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые помогли ему доставить в больницу больного сына. У ребенка выявили гнойную ангину. Ему было очень плохо. Помощь врачей требовалась как можно скорее.

– Сын несколько суток не ел, дышал только ртом. Нос был заложен. По первому обращению малыша увезли в инфекционную больницу в Мочище. Оттуда отправили на дополнительный осмотр в третью детскую на Красном проспекте, – рассказал КП-Новосибирск отец малыша.

В 3-й детской осмотр затянулся на пару часов. А ребенку, по словам мужчины, становилось лишь хуже. После осмотра его снова отправили в Мочище. Однако сказали, что скорую в этот раз придется ждать около двух часов. Жена новосибирца сообщила ему об этих обстоятельствах. Мужчина отпросился с работы, чтобы увезти сына в инфекционку.

– Когда выехал на дороги общего пользования, понял, что отвезти жену с ребёнком быстро будет очень сложно, движение было плотным. Увидел на Красном проспекте сотрудников ГИБДД. Подъехал к ним и объяснил обстоятельства. Попросил при возможности отвезти жену с ребёнком до больницы. Состояние ребенка было сложным, – добавил новосибирец.

Сотрудники ГИБДД ответили, что могут сопроводить автомобиль с малышом. Благодаря им, отметил отец, он оперативно довез до больницы жену и сына. Он от всей души поблагодарил полицейских.

– Это были самые настоящие сотрудники и мужчины! – сказал сибиряк.

Сейчас, по словам новосибирца, четырехлетний мальчик чувствует себя лучше. Он идет на поправку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер